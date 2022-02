Mega-Sena acumula em R$ 12 milhões; veja números sorteados neste sábado

Quina dará premiação de R$ 35 mil, e quadra, de R$ 821

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Próximo sorteio da mega-sena será na quarta-feira



As Loterias Caixa realizaram neste sábado, 12, o sorteio de número 2453 da Mega-Sena, no espaço da Caixa em São Paulo. Mais uma vez, ninguém acertou as seis dezenas que saíram, que foram 10-14-15-24-34-44. Segundo a Caixa, 63 apostas marcaram a quina, e serão premiados com R$ 35.542,46, enquanto outros 3.892 bilhetes acertaram a quadra e receberão R$ 821,89. Já o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 12 milhões para o sorteio da próxima quarta, 16. O evento está marcado para acontecer às 20h, e as apostas poderão ser feitas até às 19h, pelas casas lotéricas ou pela internet. O valor mínimo para apostar é de R$ 4,50.