Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 7 milhões; veja números sorteados

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Sem vencedores, a estimativa de prêmio do próximo concurso, na quarta-feira (10), é de R$ 7 milhões para quem acertar as seis dezenas



A Mega-Sena acumulou mais uma vez. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.268, sorteadas no sábado (6), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Os números sorteados foram 04, 13, 23, 28, 30 e 52. Sem vencedores, a estimativa de prêmio do próximo concurso, na quarta-feira (10), é de R$ 7 milhões para quem acertar as seis dezenas.

No sorteio do sábado, a quina teve 48 acertadores e cada um vai receber R$ 35.721,30. As 2.953 apostas ganhadoras da quadra terão o prêmio individual de R$ 829,48.

Para o sorteio da quarta-feira, as apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

*Com informações da Agência Brasil