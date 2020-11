Mega-Sena: Ninguém acerta dezenas e prêmio principal acumula em R$ 34 milhões

Quina teve 56 apostas vencedoras e quadra teve 3,9 mil acertos; prêmio deve ser acumulado em R$ 34 milhões

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.316 da Mega-Sena, com números sorteados na noite deste sábado, 7, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram 02, 11, 43, 49, 52 e 56. De acordo com a estimativa da Caixa, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, a ser realizado na quarta-feira (11), é R$ 34 milhões. A quina registrou 56 apostas vencedoras. Cada uma vai pagar a quantia de R$ 57.345,38. A quadra teve 3.984 apostas ganhadoras e cada apostador vai receber R$ 1.151,51.

As apostas para o concurso de número 2.317 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Esta é a 81ª vez que o prêmio é acumulado no ano de 2020. Uma das maiores premiações do ano após uma série de acúmulos foi registrada no começo de outubro, na cidade de Abreu e Lima, em Pernambuco. O apostador levou sozinho R$ 103,02 milhões.

*Com informações da Agência Brasil