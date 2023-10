Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 89 milhões; veja dezenas sorteadas

Caixa realizou o sorteio na noite deste sábado, 28, em São Paulo

DAVI CORRÊA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado 28, em São Paulo, o sorteio do concurso 2.650 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 89.438.435,62. Os números sorteados foram: 09 – 18 – 29 – 37 – 39 – 58. De acordo com a Caixa, nenhuma aposta cravou as seis dezenas. Desta forma, a premiação do próximo do concurso acumulou e está estimada em R$ 105 milhões. Ao todo, 136 apostas acertaram cinco dezenas, recebendo R$ 44.304,85. Os 7.564 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.137,99 cada.