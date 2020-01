Marcelo Camargo/Agência Brasil

O concurso 2.227 da Mega-Sena deverá pagar R$ 35 milhões a quem acertar os seis números sorteados nesta quinta-feira (23).

A aposta mínima, de seis dezenas, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer lotérica do país ou pela internet.