O concurso 2276 da Mega-Sena não teve vencedores. Os números sorteados no sábado (4) foram 05 – 15 – 18 – 27 – 49 – 57, mas ninguém acertou as seis dezenas, o que que eleva o prêmio acumulado para R$ 33 milhões.

O sorteio da quina, realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, teve 75 apostas vencedoras e cada uma receberá R$ 36.939,97. Na quadra ganharam 5.403 apostas e cada uma vai receber R$ 732,52.

A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado na quarta-feira (8), é de R$ 33 milhões para quem acertar as seis dezenas. Até lá, as apostas podem ser feitas em lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. São recebidas apostas té as 19h do dia do sorteio. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

*Com informações da Agência Brasil