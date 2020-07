Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 6,6 milhões

A quina teve 41 apostas vencedoras, e cada um dos ganhadores vai receber R$ 39.429,16; quadra saiu para 2.615 acertadores, que receberão o prêmio de R$ 883,14.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet



Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas no sábado, 25, em São Paulo. O prêmio do concurso 2.283 era de R$ 2,5 milhões. Os números sorteados foram: 04 – 24 – 37 – 43 – 59 – 60. A quina teve 41 apostas vencedoras, e cada um dos ganhadores vai receber R$ 39.429,16. A quadra saiu para 2.615 acertadores, que receberão o prêmio de R$ 883,14. O próximo sorteio será realizado nesta quarta-feira, 29, e o prêmio estimado é de R$ 6,6 milhões.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividade da Mega-Sena. Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados.

Recebimento do prêmio

Você pode retirar o seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

* Com informações da Agência Brasil