Marcelo Camargo/Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 170 milhões nesta quarta



A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (19) prêmio de R$ 170 milhões. O sorteio, realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, é aberto ao público.

O valor do prêmio, acumulado há 14 concursos, se aplicado na poupança, por exemplo, poderia render aproximadamente R$ 440 mil por mês, de acordo com informações da Caixa.

“O concurso 2.235 tem premiação maior por ter final 5. Concursos da Mega-Sena com final 0 e 5 têm premiações mais atrativas, porque parte da arrecadação de outros concursos é reservada a eles.”

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa. A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

O público pode também acompanhar o sorteio pelo Facebook e canal Caixa no Youtube.

* Com informações da Agência Brasil.