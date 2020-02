Mega-Sena pode pagar prêmio acumulado de R$ 90 mi neste sábado

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas O valor pode garantir um rendimento mensal de R$ 232 mil



O concurso 2.232 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (8), deverá pagar um prêmio estimado em R$ 90 milhões a quem acertar as seis dezenas.

O valor pode garantir um rendimento mensal de R$ 232 mil. O ganhador pode investir também em bens e adquirir 16 helicópteros.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias CAIXA. O valor da aposta simples é de R$ 4,50.

