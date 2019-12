Menina morre engasgada com chiclete em shopping do Rio

ESTADÃO CONTEÚDO RJ - POLÍCIA CIVIL / OPERAÇÃO / PM / EXTORSÃO / RIO DE JANEIRO - GERAL - Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) realiza operação para prender cinco PMs suspeitos de participarem de um esquema de extorsão de comerciantes de diversas partes do estado do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (29). 29/11/2019 - Foto: GILVAN DE SOUZA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO



Uma criança morreu após engasgar com um chiclete na tarde deste domingo (29), em um shopping center na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. A menina, identificada como Maria Alice, de três anos, estava acompanhada dos avós.

De acordo com o Shopping Ilha Plaza, ela foi socorrida por brigadistas, que prestaram o atendimento de emergência e realizaram o procedimento padrão. Eles acompanharam a vítima e sua família ao Hospital Evandro Freire.

Maria Alice chegou ainda com vida ao hospital e ficou em observação no CTI, mas não resistiu.

*Com Estadão Conteúdo