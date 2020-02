Menino de 10 anos morre após casa desabar na Grande SP

Estadão Conteúdo O município foi atingido por fortes chuvas e, segundo a prefeitura, a Defesa Civil Municipal registrou 122 milímetros de água durante a tempestade



Um menino de 10 anos morreu após uma casa desabar em Francisco Morato, na Grande São Paulo, no início da noite desta quinta-feira (20). O município foi atingido por fortes chuvas e, segundo a prefeitura, a Defesa Civil Municipal registrou 122 milímetros de água durante a tempestade.

O caso ocorreu na Avenida Moacir Félix, no bairro Jardim São João. De acordo com a gestão municipal, o local não era considerado uma área de risco. O sobrado onde estava a criança foi atingido por um deslizamento de terra e parte da residência desabou. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o menino foi socorrido por moradores e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

“Equipes da Prefeitura estão de plantão, realizando monitoramento e os técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social estão à disposição da família realizando o acolhimento e para prestar todo auxílio necessário nesse momento Destacamos que a Defesa Civil Municipal está de plantão realizando atendimentos e vistorias”, afirmou a prefeitura em nota publicada em uma rede social.

O Corpo de Bombeiros informou que, entre meia-noite e 6h40 desta sexta-feira, 21, recebeu dois chamados por ocorrências de desmoronamento/desabamento e três por queda de árvore.

*Com informações do Estadão Conteúdo