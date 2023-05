Menino de 2 anos encontrado em SP será levado para SC na segunda-feira

Menino foi encontrado dentro de um veículo na tarde da última segunda-feira, 8, no Tatuapé, zona leste da capital paulista; duas pessoas foram presas

Reprodução/Youtube/PMTV Polícia aborda veículo na zona leste de São Paulo



A criança de 2 anos encontrada em São Paulo será levada de volta para Santa Catarina na segunda-feira, 15. A Justiça paulista atendeu a solicitação do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e do Juízo da Vara da Infância e Juventude de São José, cidade na região metropolitana de Florianópolis onde o menino morava. O menino foi encontrado dentro de um veículo na tarde da última segunda-feira, 8, no Tatuapé, zona leste da capital paulista. O caro foi abordado pela Polícia Militar de São Paulo (PM). Duas pessoas foram presas em flagrante: Marcelo Valverde Valezi, de 52 anos, e a designer Roberta Porfirio de Sousa Santos, de 41.

Segundo o MPSC, o Juízo da Infância de São Paulo “declinou da competência para processo e julgamento do caso e determinou a remessa do processo e a transferência da criança, na próxima segunda-feira”. Ainda segundo o órgão, a juíza de Direito de São José, Ana Cristina Borba Alves, providenciou o acompanhamento “de uma Oficial da Infância e da Juventude, com formação e habilidade para situações desta natureza, para que a transferência ocorra da melhor forma possível, de modo a preservar o bem-estar do menino”. Também informou que a comarca possui vaga para a criança em instituição de acolhimento destinada à sua faixa etária, e que o Estado catarinense tem disponibilidade de aeronave para o translado.