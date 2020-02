Menino de sete anos é oitava vítima das chuvas em SP

Reprodução Garoto de sete anos morreu após uma semana internado; ele ficou soterrado por 30 minutos depois de um deslizamento em Osasco



Kauê Tavares, de 7 anos, é a oitava vítima das chuvas do último dia 10, que atingiram todo o Estado de São Paulo. O garoto ficou soterrado em um deslizamento de terra em Osasco e morreu no último domingo, 16, em um hospital de Barueri. Ele ficou debaixo da terra por cerca de 30 minutos quando sua casa, no Morro do Socó, foi levada pela queda do barranco.

Ele estava vivo quando foi socorrido, e ficou internado durante a semana passada na UTI do Hospital Municipal de Barueri, que confirmou o óbito. O corpo do garoto foi levado para o Piauí, onde será sepultado nesta terça.

A chuva deixou outros sete mortos no Estado de São Paulo desde o dia 10. Em Vitoriana, distrito de Botucatu, três pessoas morreram em um veículo arrastado pela enchente. Outras duas pessoas morreram ao cair em crateras abertas em rodovias, uma em Botucatu e outra em Julio de Mesquita.

Em Araçariguama, um homem foi arrastado pela correnteza, e em Cabreúva, um idoso morreu após ter a casa invadida pelas águas da cheia no Rio Tietê.

* Com informações do Estadão Conteúdo.