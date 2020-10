Mesa-Sena: Confira os números sorteados neste sábado; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Veja se você acertou todas as dezenas do concurso 2.309

Marcelo Camargo/Agência Brasil O atual prêmio da Mega-Sena é de R$ 2,5 milhões



A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado, 17, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na Zona Norte de São Paulo, os números do concurso 2.309, que tem prêmio estimado em R$ 2,5 milhões. As dezenas sorteadas foram: 09, 11, 29, 30, 33, 60.

A última premiação da Mega-Sena foi sorteada na quarta-feira, 14. Na ocasião, uma aposta realizada na cidade de Santos ganhou, sozinha, mais de R$ 6,6 milhões. A quina teve 57 vencedores, que receberam R$ 30,3 mil cada. A quadra, por sua vez, teve 3,4 mil apostas ganhadoras, com prêmios de R$ 725,47.