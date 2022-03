Meteoro explode duas vezes antes de ser extinto no Rio Grande do Sul; veja vídeo

Episódio aconteceu na noite de segunda-feira, 21, e durou apenas alguns segundos; explosões aconteceram perto da cidade de São José do Norte, a uma altitude de aproximadamente 53 quilômetros

O Observatório Espacial Heller & Jung, localizado na região de Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre, registrou o momento em que um meteoro explode duas vezes. O registro foi feito na noite da segunda-feira, 21, quando uma chuva de meteoros pode ser vista nos céus da capital gaúcha. No vídeo, que foi publicado na internet, é possível ver um meteoro caindo quando ele tem duas explosões consecutivas em poucos segundos. Logo após a segunda explosão, o corpo é extinto e desaparece do céu. Segundo o relatório elaborado pelo observatório, o meteoro entrou na atmosfera do planeta a uma altitude de 93,2 km e foi extinto a uma de 53 km. A explosão aconteceu nas proximidades da cidade de São José do Norte, na região sul do Rio Grande do Sul. Confira o registro: