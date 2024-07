Meteoro ilumina céu do Nordeste durante a madrugada e surpreende público durante show de Simone Mendes

Várias cidades do Nordeste presenciaram o fenômeno, a maioria nos Estados de Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Bahia; alguns moradores relataram tremores em suas casas

Reprodução/YouTube/Mistérios do Espaço Registro via satélite do clarão provocado pelo meteoro no Piauí, próximo às fronteiras com o Ceará e Pernambuco



Na madrugada deste sábado (13), um meteoro iluminou o céu de várias cidades do Nordeste, a maioria nos Estados de Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Bahia. O fenômeno, que fez a noite parecer dia por alguns instantes, foi registrado por câmeras de segurança e por espectadores. Segundo especialistas, a Terra está passando pelo fenômeno chamado “Delta Aquáridas”, durante o qual vários meteoros entram na atmosfera terrestre, aumentando a probabilidade de eventos luminosos. O clarão ocorre quando um corpo celeste entra na atmosfera e provoca uma onda de pressão, aquecendo o gás ao seu redor. Dependendo do tamanho do meteoro, fragmentos podem chegar à superfície terrestre, sendo então denominados meteoritos. O astrofotógrafo Alexandro Mota, do projeto Mistérios do Espaço, que possui mais de 150 mil seguidores no Instagram, divulgou um registro via satélite do clarão no Piauí, próximo às fronteiras com o Ceará e Pernambuco.

Alguns moradores relataram tremores em suas casas, causados pelo som gerado pela desintegração do meteoro ao entrar na atmosfera. Em Tamboril, no Ceará, o meteoro surpreendeu o público durante o show da cantora Simone Mendes. O fenômeno foi avistado em diversas cidades próximas, como Ubajara, Frecheirinha, Crateús, Tauá e Santa Quitéria. A aparição do meteoro despertou o interesse de moradores e curiosos, que tiveram a oportunidade de presenciar o fenômeno luminoso nos céus da região.

Veja vídeos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mistérios do Espaço (@misteriosdoespaco)

ESPETACULAR! Um meteoro iluminou o céu do Piauí e foi visto também em várias cidades do Ceará e de Pernambuco durante a madrugada.

O deslumbrante clarão coincidiu com o show de Simone Mendes em Tamboril! 😍☄️ pic.twitter.com/S6MObbKLIz — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) July 13, 2024

🚨VEJA: Ao som de “Vida Loka” dos Racionais MC’s, um jovem captura o momento preciso em que o meteoro atravessa o céu do Piauí. pic.twitter.com/YKqqrQtMbG — CHOQUEI (@choquei) July 13, 2024

🚨ATENÇÃO: Um meteoro acaba de ser registrado no Piauí. Quem conseguiu ver ou registrar o momento do clarão no céu? Deixe nos comentários pra ver pic.twitter.com/vyewuoG1nr — Astronomiaum (@Astronomiaum) July 13, 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA