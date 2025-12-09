Meteoro ilumina o céu e é visto em vários estados do Nordeste

Moradores do Ceará, Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco afirmaram ter observado o clarão na noite da última segunda-feira (8)

Reprodução / X @kaiioolobo Os meteoros são fenômenos derivados da entrada de partículas de rocha provenientes do espaço na atmosfera terrestre



Um meteoro cruzou o céu do Nordeste na noite desta segunda-feira (8) e surpreendeu moradores de diversas cidades, especialmente no Ceará, onde o fenômeno pôde ser visto de forma mais nítida. Registros feitos em vídeo mostram o objeto luminoso cortando rapidamente o horizonte em municípios como Sobral, Independência, Horizonte e Guaraciaba do Norte.

Relatos semelhantes vieram de outras regiões da Nordeste. Moradores do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco também afirmaram ter observado o clarão no céu por volta do mesmo horário.

Meteoros são fenômenos luminosos que ocorrem quando fragmentos de rochas espaciais entram na atmosfera da Terra em alta velocidade. O intenso atrito com os gases atmosféricos aquece esses fragmentos, que se incendeiam e deixam um rastro brilhante no céu, popularmente conhecido como “estrela cadente”.

A maioria dos meteoros se desintegra completamente antes de atingir o solo; quando algum fragmento sobrevive à passagem atmosférica, ele recebe o nome de meteorito. A intensidade do brilho e a duração do fenômeno dependem do tamanho, da velocidade e da composição do meteoroide.