Metrô de São Paulo amanhece em greve; confira linhas afetadas

Às 7h40, as Linha 1 - Azul, Linha 2 - Verde e Linha 3 - Vermelha estavam funcionando parcialmente



Os funcionários do Metrô de São Paulo iniciaram, nesta quarta-feira, 19, uma greve. Com isso, quatro linhas do transporte foram afetadas. Às 7h40, as Linha 1 – Azul, Linha 2 – Verde e Linha 3 – Vermelha estavam funcionando parcialmente. A Linha 15 – Prata ainda está paralisada. Essas estações concentram 7,2 mil funcionários. As linhas 4 – Amarela e 5 – Lilás não estão incluídas. Quanto às transferências, a da estação Luz está aberta para a Linha 4. Na Chácara Klabin está fechada — assim como a da estação Brás. Na Consolação e na República a baldeação está aberta. A decisão pela paralisação aconteceu na noite da terça-feira, 18, após o Metrô não comparecer em uma audiência de conciliação na Justiça, alegando que o que tinha que apresentar frente às reivindicações da categoria já foi apresentado e recusado pelo sindicato.

Os metroviários pedem reajuste salarial em 10%, além dos adicionais noturnos em 50% e férias em 70%. Muitos passageiros foram pegos de surpresa. Alguns já desistiram e voltaram para casa, outros recorrem alternativas de transporte, como ônibus e carro por aplicativo, e ainda tem quem espere a situação normalizar. O Metrô considera inadmissível que o Sindicato dos Metroviários, com toda a linha de frente vacinada contra a Covid-19 e com a crise econômica, decida fazer uma greve — prejudicando o cidadão que precisa do transporte público para trabalhar. A empresa afirmou que fez uma proposta de acordo salario de 2,61% não retroativo a partir de 1º de janeiro de 2022, mas o sindicato não aceitou. De acordo com a categoria, dos 3.162 participantes da assembleia do sindicato, 77,4% votaram a favor da paralisação.

