Metrô de São Paulo receberá mutirão de testes para HIV e Sífilis nesta quinta-feira

Testes rápidos serão realizados na estação Brás da linha vermelha do metrô; preservativos masculinos e femininos serão distribuídos na ação contra DSTs

Secretaria de Saúde de São Paulo / Divulgação /29.11.2017 Resultados dos testes são divulgados em até 30 minutos



A estação Brás, da linha vermelha do metrô de São Paulo, receberá um mutirão com testes gratuitos de HIV e Sífilis na manhã desta quinta-feira, 12. Os testes, que serão aplicados por cerca de 50 profissionais do Centro de Referência e Treinamento (CRT) DSR/Aids-SP, têm resultado rápido divulgado em até 30 minutos e podem ser feitos por qualquer pessoa com vida sexual ativa. Ele é indicado principalmente para pessoas que têm parceiros sexuais múltiplos e para profissionais do sexo, que, segundo a Secretaria de Saúde, são as populações mais vulneráveis para as doenças.

Nos casos de resultado positivo para as doenças, uma amostra de sangue do paciente será coletada para realização de outro teste laboratorial. Caso o segundo teste seja positivo, o paciente será encaminhado para acompanhamento na rede pública de saúde. Além da realização dos testes, as equipes farão a distribuição de 7,2 mil preservativos masculinos, 600 preservativos femininos e 2 mil sachês de gel lubrificante. Além dos exames desta quinta-feira, as ações também devem ser realizadas nos dias 19 e 26 de novembro.