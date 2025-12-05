Metrô de SP passa a operar 24 horas aos sábados em fase de testes até 2026

Segundo a companhia, o objetivo é medir a demanda potencial nesse horário ampliado e avaliar sua viabilidade técnica e operacional

Entre meia-noite e 4h40, os intervalos devem variar entre 20 e 30 minutos nas linhas 1, 2 e 3



O Metrô de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (5) que passará a operar de forma ininterrupta aos sábados nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. O novo funcionamento, que se estende da madrugada de sábado até o domingo, será adotado em caráter experimental até fevereiro de 2026.

Segundo a companhia, o objetivo é medir a demanda potencial nesse horário ampliado e avaliar sua viabilidade técnica e operacional. A iniciativa atende a um pedido antigo de usuários, especialmente trabalhadores que atuam em turnos noturnos e dependem do transporte público para se deslocar.

O funcionamento por 24 horas permitirá o acesso às quatro linhas operadas pelo Estado, mas não haverá transferência para os trens da CPTM, ViaMobilidade, TIC Trens, nem para as linhas 4-Amarela e 5-Lilás, administradas pela iniciativa privada.

Entre meia-noite e 4h40, os intervalos devem variar entre 20 e 30 minutos nas linhas 1, 2 e 3. Na Linha 2-Verde, os trechos entre Vila Madalena e Clínicas e entre Sacomã e Vila Prudente operarão por uma única via.

Já o monotrilho da Linha 15-Prata contará, no primeiro fim de semana, com atendimento substitutivo por ônibus do Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência).

As bilheterias permanecerão fechadas durante o período noturno, e o público poderá usar Cartão TOP, cartões de crédito ou débito e QR Code para embarcar.

Após a análise dos dados coletados até fevereiro de 2026, o Metrô poderá manter, ampliar ou suspender a operação 24 horas aos sábados. Nos demais dias da semana, o horário segue inalterado: das 4h40 à meia-noite.