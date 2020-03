Michelle Obama fará palestra em São Paulo em abril

Official White House Photo by Pete Souza Michelle Obama fará palestra em São Paulo



A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama virá ao Brasil em abril para participar de um evento de inovação. Ela será uma das palestrantes do VTEX DAY, no dia 16 de abril, em São Paulo.

A esposa do ex-presidente Barack Obama vai comandar a palestra “Bate-Papo com Michelle Obama”. O evento promete discutir a ascensão e a expansão do Brasil nos mercados internacionais.

Além de Michelle Obama, a modelo Gisele Bündchen também participará do evento. A organização ainda não informou qual será o tema da palestra dela.

O VTEX DAY acontece nos dias 15 e 16 de abril, no São Paulo Expo, com ingressos a partir de R$ 897.