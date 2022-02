Milhares de policiais participam de protesto por reajuste salarial em Belo Horizonte

Estimativa da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais é de que mais de 20 mil agentes participaram do ato

Reprodução/Facebook Aspra/PMBM Agentes pedem recomposição salarial ao governo do Estado



Milhares de policiais militares que atuam em Minas Gerais participaram de um protesto por reajuste salarial realizado nesta segunda-feira, 21, na cidade de Belo Horizonte, capital do Estado. O ato começou pela manhã desta segunda e foi em direção à Assembleia Legislativa do Estado. Segundo a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (Aspra/PMBM), mais de 20 mil agentes participaram da mobilização. Nas redes sociais, a Associação publicou registros dos atos, com palavras de ordem e críticas ao governador do Estado, Romeu Zema (Novo). “Recomposição salarial: respeito e dignidade para os profissionais de segurança pública”, dizia uma faixa estendida pelos organizadores do ato. Relatos de participantes informam que policiais da ativa estariam participando do ato.

Confira um registro do ato: