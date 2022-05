Militares da marinha são presos por envolvimento em assassinato de perito da polícia civil

Crime aconteceu na sexta-feira, 13; o corpo do papiloscopista ainda não foi encontrado

Reprodução/Instagram/marinhaoficial Em nota, marinha diz lamentar o ocorrido e diz estar colaborando com as investigações



Quatro pessoas, sendo dois militares da marinha, foram presos neste domingo, 15, por suspeita de sequestrar, matar e ocultar o corpo de um perito da polícia civil no Rio de Janeiro. O crime aconteceu na sexta-feira, 13, e, de acordo com as investigações, teria sido ocasionado por uma discussão entre o Renato Couto de Mendonça, de 41 anos, e o dono do ferro-velho, localizado na Praça da Bandeira, na zona norte da cidade. Segundo a polícia que está cuidado do caso, o corpo do papiloscopista foi jogado no Rio Japeri, na Baixa Fluminense, e ainda está sendo procurado pelos policiais. Os presos são autuados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Em nota, a marinha disse estar colaborando com as investigações e lamentar o ocorrido e “se solidarizar com os familiares da vítima e reitera seu firme repúdio a condutas e atos ilegais que atentem contra a vida, honra e os princípios militares”.