Milton Ribeiro comunicou que não vai comparecer a depoimento no Senado, diz presidente da comissão de Educação

Marcelo Castro diz que ofício não tem efeito pois foi enviado pela assessoria parlamentar do Ministério da Educação

Isac Nóbrega/PR Milton Ribeiro foi exonerado no MEC após denúncias de irregularidades



O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, Marcelo Castro (MDB-PI), afirmou que recebeu um ofício do da assessoria parlamentar do Ministério da Educação comunicando que o ex-ministro da pasta, Milton Ribeiro, não vai comparecer ao depoimento marcado para esta quinta-feira, 31. O senador, no entanto, disse que o documento não tem efeito, já que ele não ocupa mais o cargo no MEC. “Considero o ofício sem efeito, uma vez que o convite foi para o ex-ministro, que não possui mais vínculo com a pasta, portanto, a comunicação deveria ser feita por Milton Ribeiro”, afirmou.

O ex-ministro foi convidado a ir à comissão para prestar esclarecimentos sobre as denúncias de irregularidades na pasta. A Polícia Federal investiga se houve favorecimento no envio de recursos federais à prefeituras indicadas por pastores. No início desta semana, Castro afirmou que uma eventual falta de Ribeiro ao depoimento seria uma “confissão de culpa” e um convite à abertura de uma CPI para investigar o caso.