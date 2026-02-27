Jovem Pan > Notícias > Brasil > Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros estados seguem com alerta vermelho para chuvas

Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros estados seguem com alerta vermelho para chuvas

O alerta vermelho para acúmulo de chuva indica precipitação superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia

  • Por Jovem Pan*
  • 27/02/2026 12h21
  • BlueSky
Foto : Divulgação/ Bombeiros MG Chuvas deixam ao menos 6 mortos em Ubá, em Minas Chuva em Ubá, Minas Gerais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém grande parte do Brasil sob alerta de fortes chuvas nesta sexta-feira, 27. Entre os locais afetados está parte do Estado de Minas Gerais, já castigado por precipitações recentes que deixaram mortos e desaparecidos.

O alerta vermelho para acúmulo de chuva indica precipitação superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. “Grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco”, afirma o instituto.

Estados afetados:

  • Minas Gerais
  • Bahia
  • Espírito Santo
  • Trechos do Rio de Janeiro

Também está em vigor nesta sexta-feira um alerta laranja para a incidência de chuvas intensas. “Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h”, acrescenta o Inmet.

Estados afetados:

  • Amazonas
  • Pará
  • Mato Grosso
  • Maranhão
  • Tocantins
  • Goiás
  • Piauí
  • Ceará
  • Rio Grande do Norte
  • Paraíba
  • Pernambuco
  • Alagoas
  • Sergipe
  • Bahia
  • Minas Gerais
  • Espírito Santo
  • Rio de Janeiro

Alerta amarelo

Em grande parte do Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, incluindo Minas Gerais e um pequeno trecho de São Paulo, também está em vigor o alerta amarelo para chuvas intensas, com validade ao longo desta sexta-feira.

*Estadão Conteúdo

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >