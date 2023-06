Ministério da Educação aumenta teto do Fies para medicina em R$ 60 mil por semestre

Nova norma estabelece que todos os estudantes sejam beneficiados: os novos e os que já estão cursando a faculdade

Reprodução/TV Brasil O ministro da Educação, Camilo Santa (PT), informou ainda que outras propostas de mudança na pasta serão enviadas ao Congresso Nacional



O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta quarta-feira, 14, uma resolução que autoriza o aumento do financiamento para até R$ 60 mil por semestre aos cursos de medicina. A medida beneficiará a todos os estudantes deste curso que recebem o financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O reajuste já havia sido comunicado pelo MEC no início do mês, após o novo teto ter sido decidido pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies). Para os demais cursos, o valor semestral será de no máximo R$ 42.983,70, e o mínimo, de R$ 300. A norma estabelece, ainda, que todos os estudantes sejam beneficiados (os novos e os que já estão cursando a faculdade).

O ministério determinou que será responsabilidade dos estudantes o pagamento dos valores que superem R$ 60 mil por semestre. Por meio do Fies, instituições privadas de ensino superior recebem o valor financiado diretamente do agente operador. O aluno só começa a pagar após receber o diploma. Nas redes sociais, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), informou que, além do reajuste do Fies, enviará ao Congresso Nacional propostas para novas mudanças na pasta.