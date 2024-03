Ministério da Saúde alerta sobre reações alérgicas à vacina da dengue

Ministério informou que houve 16 reações reportadas de anafilaxia em um universo de 365 mil doses aplicadas no Brasil; todos evoluíram para cura

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Crianças de 10 e 11 anos de idade recebem dose da vacina contra a dengue



O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica alertando sobre casos de reações alérgicas associadas à vacinação contra a dengue. Foram registrados 16 casos de anafilaxia, uma reação alérgica – a maioria atingiu a pele e o aparelho gastrointestinal, com diarreias e vômitos -, mas três desses casos foram de choque (reação alérgica mais grave). Todos, evoluíram para cura. As 16 reações reportadas se deram em um universo de 365 mil doses aplicadas no Brasil. Dessas, 250 mil aplicações aconteceram no Sistema Único de Saúde (SUS). O restante foi aplicado em clínicas privadas e em estudos.

As reações não estão concentradas em um único local e não há relação com um lote específico. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que o sinal de anafilaxia supostamente associado à vacina foi comunicado pela Takeda, responsável pelo imunizante, no início de março. A agência prontamente levou o caso aos especialistas e ao ministério, resultando na nota técnica. A pasta considera que os benefícios do imunizante superam os riscos, e a nota técnica teve o objetivo de alertar os profissionais de saúde sobre os cuidados pré e pós-vacinação, para garantir atendimento célere e adequado aos pacientes. O ministério também recomendou evitar a vacinação em atividades fora da sala de vacinação e a concomitância da vacina da dengue com outras vacinas. Médicos elogiaram a transparência do ministério e afirmaram que esses eventos adversos são raros.

*Reportagem produzida com auxílio de IA