Ministério da Saúde anuncia compra de mais 2 milhões de doses de vacinas pediátricas

Osnei Restio/ Prefeitura de Nova Odessa 07/05/2014 Vacinação de crianças teve início em janeiro



O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira, 11, que firmou contrato com a Pfizer para compra de 2 milhões de doses da vacina contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Com isso, a previsão de doses para o público infantil chega a 22 milhões para o primeiro trimestre. O novo lote faz parte do terceiro contrato estabelecido com a farmacêutica, que contempla 100 milhões de vacinas ao longo de 2022. O governo brasileiro tem a opção de aumentar o número previsto para 150 milhões. O acordo também prevê a possibilidade de fornecimento de versões modificadas do imunizante, que poderão ser eventualmente desenvolvidas caso necessário, e versões para diferentes faixas etárias, conforme solicitação por parte do Ministério da Saúde. A vacinação de crianças com a Pfizer teve início no dia 4 de janeiro. No dia 21, o ministério incluiu o uso da CoronaVac para o público infantil.