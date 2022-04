Ministério da Saúde aprova primeiro medicamento para tratar Covid-19 no SUS

O baricitinibe já havia sido aprovado pela Anvisa e será disponibilizado para tratar pacientes adultos que estão hospitalizados e necessitam de oxigênio por máscara ou cateter nasal

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Fachada do prédio do Ministério da Saúde



O Ministério da Saúde aprovou a incorporação do primeiro medicamento para o tratamento da Covid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão foi publicada nesta sexta-feira (1º) por meio da Portaria n°34/2022, assinada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) no Diário Oficial da União. Com a incorporação, o medicamento baricitinibe será disponibilizado para tratar pacientes adultos que estão hospitalizados e necessitam de oxigênio por máscara ou cateter nasal ou que necessitam de alto fluxo de oxigênio. O medicamento já havia sido aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como tratamento para casos graves da doença e teve recomendação de incorporação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). O baricitinibe é um medicamento que atua sobre o sistema imunológico, auxiliando no processo de recuperação de quadros inflamatórios.