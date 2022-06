Ministério da Saúde confirma mais três casos da varíola dos macacos em SP e total no país chega a 14

Novos registros são os primeiros autóctones, ou seja, de transmissão local, no país; pacientes estão sendo monitorados e apresentam quadro clínico estável

Cynthia S. Goldsmith / Centers for Disease Control and Prevention / AFP Casos da varíola dos macacos no Brasil chega a 14 nesta quinta-feira, 23



O Ministério da Saúde confirmou, na tarde desta quinta-feira, 23, mais três casos de varíola dos macacos em São Paulo. Com os novos registros, o número de infectados pela doença no Estado chega a dez – seis na capital, dois em Indaiatuba, um em Santo André e outro em Vinhedo. Em nota, o órgão afirmou que os três casos de hoje são os primeiros autóctones, ou seja, de transmissão local, no país. “Tratam-se de três pacientes do sexo masculino, residentes no município de São Paulo, com idade entre 24 e 37 anos, sem histórico de viagem para países com casos confirmados. Estão isolados, com quadro clínico estável, sem complicações e sendo monitorados”, disse a pasta em nota divulgada à imprensa. Até esta quarta-feira, 22, quando foram confirmados outros dois casos da monkeypox, nome da doença viral, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo havia informado que todos os registros eram importados, com pacientes com histórico de viagem para a Europa. Agora, em todo o Brasil , o número de casos da varíola dos macacos chegou a 14. Além dos dez no território paulista, há dois no Rio de Janeiro e outros dois no Rio Grande do Sul.

Além dos casos positivos, até esta quarta-feira, 22, o país registrava dez casos suspeitos da doença. Destes, dois no Ceará, quatro no Rio de Janeiro, um em Santa Catarina, outro no Acre e mais dois no Rio Grande do Sul. De acordo com especialistas, a varíola dos macacos é transmitida por vias respiratórias. No entanto, os médicos apontam que a transmissão acontece apenas quando o contato é feito por um longo tempo.