Ministério da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no Brasil

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmou em entrevista coletiva nesta quarta-feira (26) o primeiro caso confirmado de Covid-19 no Brasil. O paciente, um homem de 61 anos, é morador de São Paulo e teve o resultado da contraprova confirmado positivo pelo Instituto Adolfo Lutz.

O homem esteve na região da Lombardia, na Itália, entre os dias 9 e 21 de fevereiro. Na mesma semana estouraram os casos de coronavírus no país, que já ultrapassam 300 confirmados.

De acordo com o ministro, pessoas que tiveram contato direto ou eventual com o homem serão examinados. Como a viagem de retorno do paciente ao Brasil teve escala em Paris, na França, o país também será notificado. Na ocasião ele ainda não apresentava sintomas.

Mandetta reforçou que o coronavírus se trata de uma “síndrome gripal” que se comporta de maneira mais agressiva em idosos — o que justificaria o número crescente na Itália, tido como uma nação com alto número de pessoas com idade avançada. Segundo dados apresentados nessa quarta, pessoas acima de 80 anos a taxa de mortalidade chega a 15%.

Luiz Henrique Mandetta lembrou que a comunidade italiana no Brasil é muito grande e que, pela época do ano, muitos brasileiros poderiam estar no país de férias ou em período de intercâmbio. “Tentamos entender esse mapeamento para entender o deslocamento das pessoas. Com isso aumentamos nossa vigilância e preparativos para atendimento.”

