Ministério da Saúde confirma três novos casos de varíola dos macacos

Dois casos foram registrados no Rio de Janeiro e um em São Paulo; quadro dos infectados é considerado estável

CDC/Brian W.J. Mahy/Divulgação via REUTERS Varíola dos macacos já está presente em mais de 20 países



O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira, 24, mais três casos de varíola dos macacos. Os diagnósticos positivos foram notificados pelos laboratórios da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e Adolf Lutz, em São Paulo. Dos três novos testes positivos, dois foram em território fluminense e um na região paulista. Os casos que ocorreram no Rio de Janeiro – dois homens com idade de 25 e 30 anos de idade – caracterizam uma transmissão local, já que os infectados não relataram viagens ao exterior recentemente. Já em São Paulo, um homem com 29 anos de idade, relatou uma viagem para a Europa. Todos estão com quadro clínico considerado estável e sem complicações, segundo monitoramento das Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios. Após o diagnóstico, os pacientes foram isolados e os contatos próximos foram rastreados. Até o momento registra 17 casos confirmados , sendo 11 em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e quatro no Rio de Janeiro.