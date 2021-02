Ministério da Saúde demonstra interesse em comprar 10 milhões de doses da Sputnik V

Intenção foi manifestada pela pasta a representantes do laboratório União Química; aquisição depende do preço do imunizante e da aprovação do uso emergencial da vacina pela Anvisa

EFE/EPA/MINZDRAV Vacina foi aprovada pelo governo russo em setembro de 2020



O Ministério da Saúde manifestou nesta sexta-feira, 5, a intenção de comprar 10 milhões de doses da Sputnik V, vacina importada da Rússia, a representantes do laboratório brasileiro União Química.“Iremos contratar e comprar as 10 milhões de doses se o preço for plausível, e efetuaremos o pagamento após a Anvisa dar a autorização para uso emergencial da ‘Sputnik V’, fazendo a disponibilização imediatamente aos brasileiros. E futuramente, a depender dos entendimentos que tivermos com a União Química, interessa-nos também adquirir a produção que a empresa vier a fazer no Brasil dessa vacina”, disse o secretário-executivo do ministério, Elcio Franco. Aquisição, então, depende do preço do imunizante e da aprovação do uso emergencial da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo a pasta, a quantidade de doses foi baseada em documento do Instituto Gamaleya, da Rússia, onde a vacina é fabricada. No Brasil, o imunizante será desenvolvido pela farmacêutica União Química no Distrito Federal. O instituo atarfirmou que consegue exportar cerca de 400 mil doses por semana ao Brasil. Outros dois milhões estariam no Brasil um mês depois e mais 7,6 milhões ao longo do segundo e terceiro meses.