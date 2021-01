Ministério da Saúde é advertido em rede social por divulgar informações enganosas sobre Covid-19

Postagem da pasta recebeu aviso por violar regras do Twitter; publicação recomenda ‘tratamento precoce’ para combater vírus

EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 11/01/2021 O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a afirmar que colapso em Manaus teria sido causado pela falta de "tratamento precoce"



Uma postagem do perfil oficial do Ministério da Saúde do dia 13 de janeiro foi advertida pelo Twitter neste sábado, 16, por violar regras da plataforma sobre o compartilhamento de “informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à Covid-19“. Apesar da advertência, o tuíte continua acessível. A rede social determinou que o Tweet “pode ser do interesse público”. Na publicação, a pasta recomenda que o paciente peça o “tratamento precoce” ao médico ao apresentar os primeiros sintomas. O tratamento precoce é feito com medicamentos sem eficácia científica para a Covid-19, como a cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina.

Postagem do Ministério da Saúde recebeu alerta por violar regras do Twitter Foto: Reprodução

Uma publicação do presidente Jair Bolsonaro também recebeu um alerta por Fake News. “Estudos clínicos demonstram que o tratamento precoce da Covid, com antimaláricos, podem reduzir a progressão da doença, prevenir a hospitalização e estão associados à redução da mortalidade”, escreveu Bolsonaro na sexta-feira, 13. No mesmo dia, a publicação recebeu o alerta da plataforma. Assim como no caso do Ministério da Saúde, o post de Bolsonaro continua no ar. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a afirmar que colapso em Manaus teria sido causado pela falta de “tratamento precoce”. Nesta semana, os hospitais da capital amazonense têm sofrido com falta de cilindros de oxigênio para o atendimento de pacientes.