Ministério da Saúde monitora dois casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil

Pacientes estão sendo monitorados pelas autoridades sanitárias locais e federais em Santa Catarina e no Ceará

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Tubos de ensaio rotulados como "positivo para o vírus Monkeypox", que provoca a varíola dos macacos



O Ministério da Saúde está monitorando dois casos suspeitos de varíola dos macacos (monkeypox) no Brasil. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela pasta nesta segunda-feira, 30. Segundo o Ministério, um dos casos investigados é de Santa Catarina, e outro, do Ceará. A pasta informou que “está em contato com os Estados para apoiar no monitoramento e ações de vigilância em saúde” e que, até o momento, não existe nenhum caso confirmado da doença no Brasil. A varíola dos macacos vem sendo motivo de preocupação no mundo depois de uma rápida disseminação em países ocidentais. Dentre as nações que já registraram casos estão Estados Unidos, França, Alemanha, Suíça e Israel.