Ministério da Saúde investiga mortes por febre oropouche no Brasil

País registrou um aumento de 743% nos casos da infecção em 2024; doença viral transmitida por mosquitos apresenta sintomas semelhantes à dengue

Flávio Carvalho/WMP Brasil/Fiocruz Febre oropouche é causada pelo vírus Orthobunyavirus oropoucheense, transmitida pelo mosquito Culicoides paraenses, conhecido como maruim



O Ministério da Saúde está investigando três mortes suspeitas de febre oropouche no Brasil, uma doença viral transmitida por mosquitos que se manifesta de forma semelhante à dengue. O país registrou um aumento de 743% nos casos da infecção em 2024 em comparação com 2023. Dois dos óbitos foram na Bahia, em jovens de 21 e 24 anos, e um no Paraná, mas transmitido em Santa Catarina, de um homem de 59 anos. A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia considera as duas mortes suspeitas confirmadas para a doença, com sintomas graves como sangramento nasal e manchas pelo corpo.

A febre oropouche é causada pelo vírus Orthobunyavirus oropoucheense, transmitida pelo mosquito Culicoides paraenses, conhecido como maruim. Assim como a dengue, essa doença também apresenta um aumento de casos no Brasil em 2024. O Ministério da Saúde alerta para gestantes, após casos de microcefalia em recém-nascidos ligados à infecção. Os sintomas da febre oropouche são semelhantes aos da dengue e chikungunya, incluindo febre, dor de cabeça intensa, dor nas articulações, tosse, tontura, erupções cutâneas, náuseas e vômitos. Não há tratamento específic, sendo recomendado o acompanhamento médico para aliviar os sintomas enquanto o sistema imunológico combate a infecção.

Publicada por Felipe Cerqueira

