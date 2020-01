Brumadinho: MP-MG denuncia ex-presidente da Vale e outras 15 pessoas por homicídio doloso

Antonio Lacerda/EFE A barragem I da Mina do Córrego do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019



O Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) denunciou nesta terça-feira (21) Fabio Schvartsman, ex-presidente da Vale, outras 15 pessoas e também as empresas Vale e TÜV SÜD pelo crime de homicídio doloso pela tragédia de Brumadinho. Outros detalhes serão apresentados pelo MP em coletiva de imprensa ainda nesta tarde.

O #MPMG apresenta na tarde desta terça-feira, 21, #denúncia contra as empresas Vale e Tüv Süd e contra 16 pessoas por crimes decorrentes do rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão, em #Brumadinho, no dia 25 de janeiro, que vitimou 270 pessoas. pic.twitter.com/jKCgopK0Re — MPMG (@MPMG_Oficial) January 21, 2020

A barragem I da Mina do Córrego do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019, deixando 270 vítimas. Até o momento, 259 foram identificadas pela Polícia Civil. Os bombeiros ainda procuram por 11 desaparecidos.