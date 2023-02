Ministério Público de MG investigará elevação do nível de emergência de barragem em Brumadinho

Barragem foi elevada para o nível 1 de emergência neste ano; segundo o órgão, mineradora responsável assinou um Termo de Compromisso para descaracterizar “no menor prazo possível, as suas barragens de rejeitos alteadas à montante de forma a trazer segurança definitiva para a área”

Robério Fernandes/Estadão Conteúdo Barragem se rompeu em 2019 e matou 270 pessoas



O Ministério Público de Minas de Gerais (MPMG) abriu um inquérito civil para investigar a elevação do nível de emergência da barragem de Brumadinho. Neste ano, a barragem foi elevada para o nível 1 de emergência. Hoje ela está sob a responsabilidade da empresa Mineração Morro do Ipê S.A. Segundo o MPMG, a barragem possuía uma declaração de condição de estabilidade e que a empresa assinou um Termo de Compromisso para descaracterizar “no menor prazo possível, as suas barragens de rejeitos alteadas à montante de forma a trazer segurança definitiva para a área”. Por fim, o MPMG frisou que os promotores de Justiça que acompanham o caso reafirmaram que o órgão “seguirá acompanhando as condições de segurança das barragens do empreendimento com a adoção de todas as medidas que se fizerem necessárias”. No início de 2019, a barragem se rompeu. A tragédia deixou 270 mortos e centenas de desabrigados. Além disso, causou impactos no meio ambiente, como contaminação de rios e nascentes. Na época, ela era administrada pela Vale. A Jovem Pan procurou a empresa Mineração Morro do Ipê S.A. A nota será atualizada assim que a empresa se pronunciar.