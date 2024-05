Ministério Público do Rio Grande do Sul investiga desvio de doações

Indivíduos logados à Defesa Civil são suspeitos de utilizar os donativos em benefício próprio, especificamente em campanhas eleitorais; dois deles desejam se candidatar nas eleições deste ano

O Ministério Público do Rio Grande do Sul está no centro de uma investigação que apura um grave caso de desvio de doações na cidade de Eldorado do Sul. As doações, que eram destinadas à população carente afetada por enchentes, parecem ter sido desviadas por três funcionários públicos municipais. Esses indivíduos, ligados à Defesa Civil do município, são suspeitos de utilizar os donativos em benefício próprio, especificamente em campanhas eleitorais. A situação se agrava pelo fato de dois dos investigados serem pré-candidatos nas eleições municipais deste ano.

A operação, conduzida pelo Gaec0 (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), foi desencadeada após o recebimento de denúncias anônimas. Como resultado, mandados de busca e apreensão foram expedidos, e os três funcionários públicos acabaram afastados de suas funções na Defesa Civil Municipal. A promotora Maristela Schneider, que está à frente das investigações, enfatizou a importância das medidas tomadas para assegurar a integridade do processo de distribuição dos donativos. Em uma ação imediata para contornar a crise, uma reunião foi organizada entre o Ministério Público, representantes da prefeitura e o Exército, que assumirá temporariamente a gestão dos donativos, garantindo que o auxílio chegue às famílias necessitadas.