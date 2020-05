Ministério concede registro para cubanos reintegrarem o Mais Médicos

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Em março, a pasta informou que 7.167 médicos já haviam se inscrito no edital do programa



O Ministério da Saúde publicou, nesta segunda-feira (18), no Diário Oficial da União, a lista de médicos cubanos que serão reincorporados ao Mais Médicos. Em março, a pasta informou que 7.167 médicos já haviam se inscrito no edital do programa para reforçar as equipes de saúde em função da epidemia da Covid-19.

De acordo com a Portaria nº 31, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde será concedido registro único para o exercício da medicina, no âmbito do projeto, aos médicos cubanos “reincorporados em 1ª chamada do Edital nº 9 de 26 de março de 2020”.

A previsão anunciada é de que até cinco chamadas seriam feitas pelo Ministério da Saúde, sendo que médicos cubanos poderão ser convocados após a 3ª chamada. A pasta havia estimado um total de R$ 1,4 bilhão em investimentos, e que esses profissionais poderão atuar em mais de uma unidade de saúde, o que deverá ser organizado pelas respectivas secretarias de saúde.

*Com informações da Agência Brasil