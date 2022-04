Ministro da Justiça afirma que governo ajudará Guarapuava após assalto

Anderson Torres classificou o ataque realizado por 30 criminosos como ‘terrorismo’ e informou que Polícia Federal foi enviada à cidade

Divulgação/Ministério da Justiça Anderson Torre, ministro da Justiça e Segurança Pública, prestou apoio a Guarapuava após a ação criminosa de 30 assaltantes no município



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou em conversa com jornalistas nesta segunda-feira, 18, que o governo federal irá prestar “todo o apoio necessário” ao governo de Guarapuava, cidade localizada no Paraná, após o município ser alvo de uma ação criminosa nesta madrugada. Agentes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) serão enviados ao local para auxiliar nas buscas aos assaltantes, segundo o chefe da pasta. “Um crime gravíssimo que nós não temos como dizer que você chega em uma cidade, incendiar uma cidade, tocar fogo em banco, na polícia, que isso não causa um terror naquelas pessoas. Na minha opinião é um tipo de terrorismo”, declarou Torres. O mandatário também ressaltou que os criminosos “não lograram êxito” e que o objetivo do grupo era “chegar na [transportadora] ProForte, que tem fluxo de recursos, de dinheiro”.

A Polícia Civil do Paraná informou que prendeu um suspeito de envolvimento com o ato criminoso. A informação dos agentes de segurança é de que o rapaz morava na cidade e que não participou diretamente da ação, porém, auxiliou os assaltantes na logística de compra dos armamentos. No total, foram apreendidos três armas de calibre .50; um fuzil de calibre 7,62; quatro armas de calibre 5,56; uma espingarda de calibre .12; uma pistola de calibre 9mm; um carregador de fuzil AK-47; 163 munições de calibres 7,62 e 5,56; R$ 1,4 mil em espécie; dois coletes e quatro capacetes balísticos; kits de primeiros socorros; facas, celulares e mochilas com roupas, remédios e itens de higiene.