Ministro de Minas e Energia cria ‘sala de situação’ para apurar apagão

Problema ocorreu no Sistema Interligado Nacional

Em viagem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Paraguai, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que determinou a criação de uma “sala de situação” e acompanha o processo de retomada da energia elétrica no país. Mais de 20 Estados e o Distrito Federal confirmaram ter sido afetados pelo apagão que começou às 8h31 desta terça-feira, 15, por uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional. A causa do problema ainda não é conhecida, segundo comunicado do ministério em conjunto com o Operador Nacional do Sistema (ONS).

Leia nota do MME:

A equipe do MME está trabalhando para que a carga seja plenamente restaurada o mais breve possível. O Ministro Alexandre Silveira já determinou a criação de uma sala de situação e acompanha o processo de retomada, bem como determinou a apuração das causas do incidente.