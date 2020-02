Ministro do Desenvolvimento Regional pede demissão; Rogério Marinho assume

Marcelo Camargo/Agência Brasil Gustavo Canuto



O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, pediu demissão do cargo nesta quinta-feira (6). A exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Quem assume a pasta é o secretário Especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho.

A exoneração foi um pedido do próprio Canuto, atendido pelo presidente Jair Bolsonaro.

Marinho, que assume o Ministério, foi um dos principais articuladores pela reforma da Previdência, aprovada no ano passado. Ainda não se sabe quem deve assumir a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, subordinada ao Ministério da Economia.