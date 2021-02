Ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, é diagnosticado com Covid-19

Segundo assessoria, ministro tem leve febre, mas passa bem; Salles cumprirá quarentena em Brasília

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/10/2020 O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, durante Cerimônia de Formatura dos alunos do Instituto Rio Branco



O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi diagnosticado com Covid-19 nesta terça-feira, 16. Segundo informações da assessoria de imprensa, o ministro “apresentou leve febre, mas passa bem”. Ele cumprirá quarentena em Brasília. Ainda não há informações se o ministro se afastará da pasta ou cumprirá a agenda de forma remota. Salles é o 15º membro do alto escalão do governo federal a ser infectado pelo novo coronavírus. Antes dele, no fim de janeiro, o vice-presidente Hamilton Mourão havia sido diagnosticado com Covid-19. Além do presidente Jair Bolsonaro, já testaram positivo para a doença André Mendonça (Justiça), Tarcísio Freitas Infraestrutura) Eduardo Pazuello (Saúde), Fábio Faria (Comunicações), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral).