Ministros da Agricultura de diversos países se reunem no Brasil para tratar questões climáticas no G20

Evento está acontecendo em Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, que tem enfrentado seco tempo e sem chuvas

Guilherme Martimon/MAPA Polícia Civil de Mato Grosso prendeu 17 indivíduos durante investigações relacionadas a incêndios criminosos, evidenciando a gravidade da situação



Os ministros da Agricultura das principais nações do mundo se reuniram no Brasil com o objetivo de debater práticas de agronegócio que respeitem o meio ambiente. No entanto, o encontro foi impactado pela fumaça proveniente de incêndios florestais na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, local onde o evento ocorre. Durante a primeira semana de setembro, a região registrou 35 focos de calor, resultado da combinação de estiagem e vegetação ressecada.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A situação levou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) a fechar algumas atrações do Parque Nacional, como cachoeiras e mirantes, o que afetou diretamente o turismo na área. Agentes do setor turístico relataram que os visitantes demonstraram preocupação com os riscos de incêndios, enquanto a fumaça prejudicou a visibilidade e a qualidade do ar.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, enfatizou a urgência de desenvolver propostas que promovam um futuro mais sustentável, destacando que o Brasil não adotará o modelo que resultou em degradação ambiental. Em paralelo, a Polícia Civil de Mato Grosso prendeu 17 indivíduos durante investigações relacionadas a incêndios criminosos, evidenciando a gravidade da situação.

O governador Mauro Mendes expressou sua preocupação com a preservação ambiental, mencionando a severidade da seca que afeta o estado. A combinação de fatores climáticos e ações humanas tem gerado um cenário alarmante, que exige atenção e medidas eficazes para proteger a biodiversidade local e garantir a segurança da população.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile