Missão humanitária brasileira chefiada por Temer embarca para Beirute

Jair Bolsonaro anunciou no último domingo (9) que enviaria ajuda ao Líbano

Estadão Conteúdo Filho de libaneses, Michel Temer foi escolhido por Jair Bolsonaro para chefiar missão



A comitiva brasileira em missão especial a Beirute, no Líbano, embarca na manhã desta quarta-feira (12) na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. O governo brasileiro anunciou no último domingo (9) que enviaria ajuda humanitária ao país, em missão chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, como resposta às graves explosões que atingiram o porto da capital libanesa no dia 4 de agosto. A equipe deve retornar ao país no sábado (15).

Na cerimônia pré-embarque, o presidente Jair Bolsonaro se disse honrado por Michel Temer ter aceitado o convite do governo federal. Ele lembrou que o mundo atravessa uma pandemia e lamentou que o Líbano esteja enfrentando, ao mesmo tempo, um desastre. “O que nós podemos oferecer, em grande parte vindo da comunidade libanesa, é do coração”, disse. “Essa data marca ainda mais a nossa aproximação com o Líbano. Nossos países não abrem mão da democracia e liberdade — e é o que nós queremos para o mundo todo. Onde um ser humano precisar de ajuda do Brasil, nós faremos para atende-lo no que for possível.”

O ex-presidente Michel Temer citou os pais, libaneses já falecidos, e afirmou que, no plano espiritual, eles estão o acompanhando e aplaudindo pela missão brasileira. Temer lembrou que faz parte da primeira geração de libaneses no Brasil — ele foi o último dos cinco irmãos que também nasceram no país — e deu a si próprio como exemplo de descendente que foi acolhido e conseguiu chegar onde queria.

Missão humanitária

A aeronave KC-390, da Força Aérea Brasileira (FAB), foi carregada com seis toneladas de materiais — entre medicamentos, equipamentos de saúde e alimentos doados pelo Ministério da Saúde e pela comunidade libanesa no Brasil. Outro avião da FAB, o Embraer 190, levará os integrantes da comitiva. Entre eles está o ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses e chefia a comitiva, os senadores Nelson Trad Filho e Luiz Pastore, o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Flávio Viana Rocha, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

As duas aeronaves decolam de São Paulo rumo a Fortaleza, no Ceará, onde será realizado o primeiro intervalo técnico. Na sequência, elas seguem para a Ilha do Sal, em Cabo Verde, e prosseguem para Valência, na Espanha. Só então decolam rumo a Beirute, com chegada prevista para a tarde de amanhã (13). Além da missão especial humanitária, o governo brasileiro apoia o país por meio do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) que continuam colaborando na elaboração de mapas com imagens de satélites de Beirute, para as atividades de mapeamento emergencial pós-desastre.

*Com informações da Agência Brasil