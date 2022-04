Mizael Bispo é expulso da PM de São Paulo nove anos após ser condenado por assassinato de ex-namorada

Bispo também perderá direito a posse de arma de fogo e quaisquer medalhas que tenha recebido, mas manterá aposentadoria

Werther Santana / Estadão Conteúdo Mizael Bispo foi condenado pelo assassinato de Mércia Nakashima em 2013



O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJM-SP) decidiu expulsar o cabo Mizael Bispo de Souza da Polícia Militar. Bispo foi condenado a 21 anos e três meses de prisão pelo assassinato da ex-namorada, Mércia Nakashima, em 2010. Ele teria agredido e dado um tiro em Mércia dentro de um carro, e, na sequência, empurrado o veículo para dentro de uma represa em Nazaré Paulista (SP). Em 2013, Mizael foi julgado e condenado, mas ainda era considerado ligado à PM como integrante reformado. Agora, qualquer vínculo com a corporação foi encerrado. A diretoria de Saúde da PM deverá providenciar o recolhimento da identidade funcional, revogar qualquer registro de arma de fogo e a cassar medalhas e condecorações que Bispo tenha recebido – em 2019, ele havia pedido para reaver duas armas de fogo quando passou do regime fechado para o semiaberto. No entanto, o ex-PM seguirá recebendo aposentadoria, que é considerada como um direito adquirido por ele ter cometido o crime após ter sido reformado na Polícia.