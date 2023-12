MJSP analisa implementação de câmeras corporais na segurança de Curitiba

O município opera atualmente com 515 câmeras corporais que obtém imagens armazenadas e ao vivo

Foto/reprodução: MSJP MJSP analisa câmeras corporais em Curitiba



O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) enviou, nesta semana, técnicos ao Centro de Controle Operacional da Muralha Digital, em Curitiba (PR), para obter informações sobre o processo de implementação de câmeras corporais na segurança pública do município. Curitiba opera atualmente com 515 câmeras corporais. O projeto está em teste em várias cidades do Brasil e visa qualificar as evidências criminais e proteger os profissionais e os cidadãos em interações cotidianas, além de aperfeiçoar e verificar a padronização de procedimentos, por meio da instalação de câmeras corporais em uniformes dos policiais. As imagens podem ser acessadas, em tempo real, além de serem armazenadas para acesso posterior de autoridades, quando necessário.

O coordenador do Projeto de Câmeras Corporais Nacional, Marcio Mattos, demonstrou interesse em novas tecnologias para área e disse que o Brasil precisa aderir, pois há exemplos positivos pelo mundo.“A experiência internacional mostra o quão positivo tem sido o uso em outros países. O Brasil não pode ficar fora. A área de segurança pública precisa de ideias novas”, afirmou Mattos.