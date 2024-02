Mocidade Alegre é a grande campeã do Carnaval de São Paulo em 2024

Escola do bairro do Limão, na zona norte, conquista seu 12º título; Tom Maior e Independente Tricolor são rebaixadas

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Mocidade Alegre é campeã novamente do Carnaval de São Paulo pelo Grupo Especial; escolas campeãs desfilam no próximo sábado, 17 de fevereiro, no Sambódromo do Anhembi



A escola de samba Mocidade Alegre é a grande campeã do Carnaval de São Paulo do Grupo Especial, seguida da Dragões da Real, em segundo lugar, e da Acadêmicos do Tatuapé, em terceiro. Ao longo da história do Carnaval de São Paulo, ela é a segunda com mais vitórias, ficando atrás apenas da Vai-Vai, que possui 15 títulos. A apuração começou às 16h desta terça-feira, 13, no Sambódromo do Anhembi. Esta é a 12ª vez que a escola é elencada como vencedora, a qual também levou o troféu no ano passado. Com 270 pontos, a agremiação do bairro do Limão, na Zona Norte, alcançou pontuação máxima. O desfile da Mocidade trouxe o samba-enredo “Brasiléia Desvairada: a Busca de Mário de Andrade por um País”. O tema é uma releitura da história do Brasil pelos olhos do escritor e poeta modernista Mário de Andrade (1893 – 1945). O desfile teve como ponto de partida a capital paulista, terra natal do autor, e logo em seguida partiu para retratar outros lugares do Brasil. O ator Pascoal da Conceição foi o responsável por representar o escritor na agremiação. O desfile contou com referências às obras do autor e referências à técnica “pedra-sabão” do pintor e escultor Aleijadinho. As escolas de samba Tom Maior e Independente Tricolor alcançaram o mesmo resultado de 268,7 pontos, o menor entre as outras 14 concorrentes, e foram rebaixadas para o Grupo de Acesso I para o Carnaval do ano que vem.