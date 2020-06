Modesto Carvalhosa: ‘É uma vergonha o que os poderes constituídos têm feito com o país’

Jovem Pan Modesto Carvalhosa deu entrevista à Jovem Pan neste domingo (14)



O jurista Modesto Carvalhosa defendeu, em entrevista à Jovem Pan neste domingo (14), as manifestações de rua. Segundo o professor, esse é o único caminho para a população defender seus interesses.

“A democracia é feita na base dessa manifestação de rua, mesmo porque o povo brasileiro não tem outro caminho”, disse Carvalhosa, citando que os poderes constituídos estão “lutando uns contra os outros”.

“O povo brasileiro tem que mostrar a incapacidade dos poderes de gerir o país”, continuou o jurista. “É uma vergonha o que os poderes constituídos têm feito com o país”, disse em relação ao Executivo, Legislativo e Judiciário, mas ressaltando que, sobre esse último, se referiu especificamente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Ainda na entrevista, Modesto Carvalhosa disse que o presidente Jair Bolsonaro dividiu a oposição ao PT e que ele “só divide, não agrega”. “Você pode ser contra o PT, mas se falar alguma coisa [sobre o governo], é contra o Bolsonaro”, afirmou.

“Existe uma patrulha bolsonarista que impede que as pessoas se estimulem para as defesas das causas mais importantes do país”, lamentou o jurista.